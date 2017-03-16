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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 112853 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 128161 просмотра

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11 марта, 14:39 • 136634 просмотра

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11 марта, 13:46 • 120084 просмотра

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11 марта, 13:14 • 106782 просмотра

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11 марта, 11:14 • 107715 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103974 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Актуальное
ОБСЕ продлила на год мандат наблюдательной миссии в Украине

ОБСЕ продлила на год мандат наблюдательной миссии в Украине

Киев • УНН

 • 10716 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Постоянный совет ОБСЕ продлил мандат Специальной миссии по наблюдению в Украине на один год до 31 марта 2018 года. Соответствующее решение было принято на заседании совета в Вене в четверг, 16 марта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

Решение устанавливает бюджет миссии в размере 105,5 млн евро на период с 1 апреля 2017 по 31 марта 2018 года.

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Как известно, постоянный совет ОБСЕ является одним из основных регулярных органов принятия решений организации, объединяющей представителей всех 57 государств-участников ОБСЕ.

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Украине осуществляет в частности надзор за соблюдением Минских соглашение в зоне конфликта на востоке Украины.

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