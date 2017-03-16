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ОБСЄ продовжила на рік мандат спостережної місії в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Постійна рада ОБСЄ продовжила мандат Спеціальної місії зі спостереження в Україні на один рік до 31 березня 2018 року. Відповідне рішення було прийняте на засіданні ради у Відні у четвер, 16 березня, передає УНН з посиланням на прес-службу ОБСЄ.

Рішення встановлює бюджет місії на 105,5 млн євро на період з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року.

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Як відомо, постійна рада ОБСЄ є одним з основних регулярних органів прийняття рішень організації, що об'єднує представників усіх 57 держав-учасниць ОБСЄ.

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) в Україні здійснює зокрема нагляд за дотриманням Мінських угоду у зоні конфлікту на сході України.

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