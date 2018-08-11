ОБСЕ показала колонны грузовиков возле границы с РФ, въезжавшие в Украину

"СММ ОБСЕ подтверждает, что ее беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего радиуса действия зафиксировал колонны грузовиков, которые посреди ночи въезжали в Украину и выезжали из нее по грунтовой дороге в районе, где нет погранично-пропускных сооружений", - сообщили в миссии.

По данным СММ, 7 августа в 22:15 БПЛА "обнаружил колонну из восьми шестиколесных грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками, что двигалась на восток по дороге у н. п. Чистяково (неподконтрольное правительству, 62 км к востоку от Донецка)".

"Вблизи н. п. Маныч, что примерно в 3,5 км от границы между Украиной и Российской Федерацией, колонна повернула на восток на грунтовую дорогу, которая проходит через границу. После этого БПЛА зафиксировал вторую колонну, которая двигалась в западном направлении от границы с Российской Федерацией этой же грунтовой дорогой", - добавили в миссии.

Как отметили в ОБСЕ, видео содержит избранные кадры, снятые 7 августа с помощью БПЛА.

Ранее в США заявили, что состав грузовиков "гумконвоя" РФ на Донбасс изменился.