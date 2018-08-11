ОБСЄ показала колони вантажівок біля кордону з РФ, які в'їжджали до України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Безпілотник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ біля кордону між Україною та Російською Федерацією зафіксував колони вантажівок, які посеред ночі в’їжджали до України та виїжджали з неї ґрунтовою дорогою в районі, де немає прикордонно-пропускних споруд. Відео оприлюднила СММ ОБСЄ, передає УНН.
"СММ ОБСЄ підтверджує, що її безпілотний літальний апарат (БПЛА) дальнього радіуса дії зафіксував колони вантажівок, які посеред ночі в’їжджали до України та виїжджали з неї ґрунтовою дорогою в районі, де немає прикордонно-пропускних споруд", - повідомили у місії.
За даними СММ, 7 серпня о 22:15 БПЛА "виявив колону з восьми шестиколісних вантажівок із критими брезентом вантажними відсіками, що рухалася на схід дорогою біля н. п. Чистякове (непідконтрольний урядові, 62 км на схід від Донецька)".
"Поблизу н. п. Манич, що приблизно за 3,5 км від кордону між Україною та Російською Федерацією, колона повернула на схід на ґрунтову дорогу, яка проходить через кордон. Після цього БПЛА зафіксував другу колону, яка рухалася в західному напрямку від кордону з Російською Федерацією цією ж ґрунтовою дорогою", - додали у місії.
Як зазначили в ОБСЄ, відео містить обрані кадри, зняті 7 серпня за допомогою БПЛА.
Раніше у США заявили, що склад вантажівок “гумконвою” РФ на Донбас змінився.