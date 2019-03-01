ОБСЕ: на Донбассе увеличилось количество нарушений режима прекращения огня

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 14270 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 38314 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 119381 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122328 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124220 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122416 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154431 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117322 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141271 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145180 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ОБСЕ: на Донбассе увеличилось количество нарушений режима прекращения огня

ОБСЕ: на Донбассе увеличилось количество нарушений режима прекращения огня

Киев  •  УНН

 • 10891 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. В Донецкой области СММ ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ от 28 февраля.

В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, около 470 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 180 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу от н. п. Чермалык (подконтролен правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя) и к югу от н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка).

В Луганской области Миссия не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня. В течение предыдущего отчетного периода СММ зафиксировала 72 нарушения режима прекращения огня (ориентировочно 20 взрывов).

Как сообщал УНН, беспилотник США мониторит ситуацию на Донбассе.

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