ОБСЕ: на Донбассе увеличилось количество нарушений режима прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Донецкой области СММ ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ от 28 февраля.
В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, около 470 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 180 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу от н. п. Чермалык (подконтролен правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя) и к югу от н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка).
В Луганской области Миссия не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня. В течение предыдущего отчетного периода СММ зафиксировала 72 нарушения режима прекращения огня (ориентировочно 20 взрывов).
Как сообщал УНН, беспилотник США мониторит ситуацию на Донбассе.