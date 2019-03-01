ОБСЄ: на Донбасі збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню

У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, близько 470 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 180 вибухів). Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь від н. п. Чермалик (підконтрольний урядові, 31 км на північний схід від Маріуполя) та на південь від н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька).

У Луганській області Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню. Впродовж попереднього звітного періоду СММ зафіксувала 72 порушення режиму припинення вогню (орієнтовно 20 вибухів).

Як повідомляв УНН, безпілотник США моніторить ситуацію на Донбасі.