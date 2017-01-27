ОБСЕ: почти половина нарушений режима тишины происходит в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-ДАП
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. За прошедшую неделю наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали 84 случая нарушения режима прекращения огня, 45% из которых произошли в пределах треугольника Авдеевка-Ясиноватая-донецкий аэропорт. Об этом сказал на брифинге первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает УНН.
"Это некоторые из 84 нарушений режима прекращения огня, зафиксированных ночью в пределах участка разведения. 5% от общего количества нарушений режима прекращения огня зафиксированных в прошлой неделе на Донбассе произошли на Станично-Луганском направлении. Подавляющее количество других нарушений режима прекращения огня, зафиксированных СММ, произошли в известных горячих точках: 45% в районе треугольника Авдеевки-Ясиноватой-донецкого аэропорта", - сказал он.
Кроме этого, 20% нарушений зафиксировано в районах к югу, юго-востоку и востоку от Светлодарска, 15% в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя и 5% в западных районах Луганской области.
Как сообщал УНН, в результате обстрела Авдеевки повреждены шесть домов.