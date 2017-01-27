ОБСЄ: майже половина порушень режиму тиші відбувається у трикутнику Авдіївка-Ясинувате-ДАП

“Це деякі з 84 порушень режиму припинення вогню, зафіксованих вночі у межах ділянки розведення. 5% від загальної кількості порушень режиму припинення вогню зафіксованих у минулому тижні на Донбасі трапилось на Станично-Луганському напрямку. Переважна кількість інших порушень режиму припинення вогню, зафіксованих СММ, сталися у відомих гарячих точках: 45% у районі трикутника Авдіївки-Ясинуватої-Донецького аеропорту”, — сказав він.

Крім цього, 20% порушень зафіксовано у районах на південь, південний схід та схід від Світлодарська, 15% у районах на схід та північний схід від Маріуполя і 5% у західних районах Луганської області.

Як повідомляв УНН, внаслідок обстрілу Авдіївки пошкоджено шість будинків.