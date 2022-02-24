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ОБСЕ эвакуирует всех своих сотрудников из Украины

ОБСЕ эвакуирует всех своих сотрудников из Украины

Киев • УНН

 • 114268 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что как можно скорее временно эвакуирует всех членов своей международной миссии из Украины, согласно заявлению генерального секретаря Хельги Марии Шмид, опубликованному в четверг, передает УНН.

Детали

Шмид сказала, что решение о выводе сотрудников ОБСЕ из Украины было принято "из-за продолжающихся боевых действий и ухудшения ситуации с безопасностью в стране".

"Благосклонность и мужество сотрудников ОБСЕ заслуживают похвалы. ОБСЕ оперативно создала Специальную мониторинговую миссию (СММ) в 2014 году, и преданные мужчины и женщины этой миссии были нашими беспристрастными глазами и ушами на местах по всей стране, — говорится в заявлении Шмид. - У нас есть наследие, которым можно гордиться в стране. Мы с нетерпением ждем возможности возобновить наши миссии, когда позволят обстоятельства".

Генеральный секретарь добавила, что это решение "было принято нелегко, и переезд должен быть временным".

"Безопасность преданных своему делу женщин и мужчин, которые служат беспристрастными глазами и ушами международного сообщества на местах по всей стране, крайне важна", - отметила она.

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