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ОБСЄ евакуює всіх своїх співробітників з України

ОБСЄ евакуює всіх своїх співробітників з України

Київ • УНН

 • 114269 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Організація з безпеки та співробітництва в Європі заявила, що якнайшвидше тимчасово евакуює всіх членів своєї міжнародної місії з України, згідно з заявою генерального секретаря Хельги Марії Шмід, опублікованої у четвер, передає УНН.

Деталі

Шмід сказала, що рішення про виведення співробітників ОБСЄ з України було прийняте "через бойові дії, що продовжуються, і погіршення ситуації з безпекою в країні".

"Прихильність і мужність співробітників ОБСЄ заслуговують на похвалу. ОБСЄ оперативно створила Спеціальну моніторингову місію (СММ) у 2014 році, і віддані справі чоловіка та жінки цієї місії були нашими неупередженими очима та вухами на місцях по всій країні, — йдеться у заяві Шмід. — У нас є спадщина, якою можна пишатися в країні. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість відновити наші місії, коли дозволять обставини".

Генеральний секретар додала, що це рішення "було сприйняте нелегко, і переїзд має бути тимчасовим".

"Безпека відданих своїй справі жінок і чоловіків, які служать неупередженими очима та вухами міжнародного співтовариства на місцях по всій країні, вкрай важлива", - зауважила вона.

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