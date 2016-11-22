Объемы строительства жилья в Киевской области за год выросли на 44%
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В январе-октябре 2016 года в Киевской области объемы строительства жилья выросли на 44,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.
В частности, предприятиями Киевской области за указанный период выполнено строительных работ на сумму 2 млрд 999,1 млн грн, что составляет 5,8% от общего объема выполненных строительных работ за 10 месяцев в Украине.
Добавим, что в январе-октябре 2016 года предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 51,3 млрд грн.
Напомним, по данным экспертов недвижимости, жилье в пригороде столицы наиболее востребовано на первичном рынке недвижимости. Главная причина популярности пригородных жилых комплексов - это, конечно же, цена.
Суммы, за которую в столице удастся купить разве что "гостинку" на окраине или так называемую "смарт"-квартиру в строящемся доме, в пригороде хватит на полноценную одно- или даже двухкомнатную квартиру в новом доме.
Например, стоимость однокомнатной квартиры, общей площадью около 38 кв. м, в новом жилом комплексе Броваров - ЖК Scandia составляет 380 000 гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 15 тысячам долларов.
При этом на сегодняшний день это один из крупнейших жилых комплексов региона, рассчитанный на 100 семиэтажных жилых домов (10000 квартир), с собственной инфраструктурой, запроектированной по принципу "город в городе".