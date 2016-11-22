Обсяги будівництва житла на Київщині за рік зросли на 44%

Зокрема, підприємствами Київської області за вказаний період виконано будівельних робіт на суму 2 млрд 999,1 млн грн, що становить 5,8% до загального обсягу виконаних будівельних робіт за 10 місяців по Україні.

Додамо, що у січні–жовтні 2016 року підприємства України виконали будівельні роботи на суму 51,3 млрд грн.

Нагадаємо, за даними експертів нерухомості, житло в передмісті столиці найбільш затребуване на первинному ринку нерухомості. Головна причина популярності приміських житлових комплексів — це, звичайно ж, ціна.

Суми, за яку в столиці вдасться купити хіба що “гостинку” на околиці або так звану “смарт”-квартиру в споруджуваному будинку, в передмісті вистачить на повноцінну одно- або навіть двокімнатну квартиру в новому будинку.

Наприклад, вартість однокімнатної квартири, загальною площею близько 38 кв. м, у новому житловому комплексі Броварів — ЖК Scandia становить 380 тисяч гривень, що за нинішнім офіційним курсом НБУ еквівалентно приблизно 15 тисячам доларів.

При цьому на сьогоднішній день це один з найбільших житлових комплексів регіону, розрахований на 100 семиповерхових житлових будинків (10 тисяч квартир), з власною інфраструктурою, запроектованою за принципом “місто у місті”.