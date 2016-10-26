Объемы строительства жилья в Киевской области в этом году выросли на 11%
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В январе-сентябре 2016 года в Киевской области выросли темпы строительства жилья на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом сообщает Главное управление статистики в Киевской области, передает УНН.
Кроме того, увеличились темпы строительства инженерных сооружений в 1,5 раза.
В частности, предприятиями Киевской области за указанный период выполнено строительных работ на сумму 2 млрд 379 млн грн.
Напомним, по данным экспертов, жилье в пригороде столицы сегодня наиболее востребовано на первичном рынке недвижимости. Главная причина популярности пригородных жилых комплексов - это, конечно же, цена.
Суммы, за которую в столице удастся купить разве что "гостинку" на окраине или так называемую "смарт"-квартиру в строящемся доме, в пригороде хватит на полноценную одно- или даже двухкомнатную квартиру в новом доме.
Например, стоимость однокомнатной квартиры общей площадью около 38 кв.м в новом жилом комплексе Броваров - ЖК Scandia составляет 368 тысяч гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 14 тысячам долларов США.