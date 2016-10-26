Объемы строительства жилья в Киевской области в этом году выросли на 11%

Кроме того, увеличились темпы строительства инженерных сооружений в 1,5 раза.

В частности, предприятиями Киевской области за указанный период выполнено строительных работ на сумму 2 млрд 379 млн грн.

Напомним, по данным экспертов, жилье в пригороде столицы сегодня наиболее востребовано на первичном рынке недвижимости. Главная причина популярности пригородных жилых комплексов - это, конечно же, цена.

Суммы, за которую в столице удастся купить разве что "гостинку" на окраине или так называемую "смарт"-квартиру в строящемся доме, в пригороде хватит на полноценную одно- или даже двухкомнатную квартиру в новом доме.

Например, стоимость однокомнатной квартиры общей площадью около 38 кв.м в новом жилом комплексе Броваров - ЖК Scandia составляет 368 тысяч гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 14 тысячам долларов США.