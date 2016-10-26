Обсяги будівництва житла на Київщині в цьому році зросли на 11%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У січні–вересні 2016 року на Київщині зросли темпи будівництва житла на 11%, порівняно з аналогічним періодом 2015 року. Про це повідомляє Головне управління статистики у Київській області, передає УНН.
Крім того, збільшились темпи будівництва інженерних споруд у 1,5 рази.
Зокрема, підприємствами Київської області за вказаний період виконано будівельних робіт на суму 2 млрд 379 млн грн.
Нагадаємо, за даними експертів, житло в передмісті столиці наразі найбільш затребуване на первинному ринку нерухомості. Головна причина популярності приміських житлових комплексів — це, звичайно ж, ціна.
Суми, за яку в столиці вдасться купити хіба що “гостинку” на околиці або так звану “смарт”-квартиру в споруджуваному будинку, у передмісті вистачить на повноцінну одно- або навіть двокімнатну квартиру в новому будинку.
Наприклад, вартість однокімнатної квартири загальною площею близько 38 кв.м в новому житловому комплексі Броварів — ЖК Scandia становить 368 тисяч гривень, що за нинішнім офіційним курсом НБУ еквівалентно приблизно 14 тисячам доларів США.