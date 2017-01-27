Объемы строительства в Киевской области за 6 лет выросли почти в 2,5 раза

По сравнению с 2015 годом, объемы строительства в Киевской области в прошлом году выросли на 44,9%.

По итогам 2016 года, среди районов Киевской области лидером по объему выполненных строительных работ признали Киево-Святошинский район, а среди городов региона - Бровары.

Напомним, сейчас в Броварах европейская компания возводит один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia.

Общая площадь застройки достигнет 80 га и будет предусматривать 100 жилых домов (10 000 квартир).