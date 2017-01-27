Объемы строительства в Киевской области за 6 лет выросли почти в 2,5 раза
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В 2016 году в Киевской области объемы выполненных строительных работ составляли 3 млрд 959,6 млн грн, что в 2,4 раза больше, чем в 2010 году. Об этом сообщает Главное управление статистики Киевской области, передает УНН.
По сравнению с 2015 годом, объемы строительства в Киевской области в прошлом году выросли на 44,9%.
По итогам 2016 года, среди районов Киевской области лидером по объему выполненных строительных работ признали Киево-Святошинский район, а среди городов региона - Бровары.
Напомним, сейчас в Броварах европейская компания возводит один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia.
Общая площадь застройки достигнет 80 га и будет предусматривать 100 жилых домов (10 000 квартир).