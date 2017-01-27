Обсяги будівництва на Київщині за 6 років зросли майже у 2,5 рази
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У 2016 році у Київській області обсяги виконаних будівельних робіт становили 3 млрд 959,6 млн грн, що у 2,4 рази більше, ніж у 2010 році. Про це повідомляє Головне управління статистики Київської області, передає УНН.
У порівнянні із 2015 роком, обсяги будівництва на Київщині минулого року зросли на 44,9%.
За підсумками 2016 року, серед районів Київської області лідером за обсягом виконаних будівельних робіт визнано Києво-Святошинський район, а серед міст регіону – Бровари.
Нагадаємо, нині у Броварах європейська компанія зводить один з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia.
Загальна площа забудови сягатиме 80 га та передбачатиме 100 житлових будинків ( 10 тисяч квартир).