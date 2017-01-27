Обсяги будівництва на Київщині за 6 років зросли майже у 2,5 рази

ukru
18:00 • 60409 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 104180 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

16:27 • 112364 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

15:09 • 197384 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 157701 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 181375 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 170269 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164044 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 336772 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 356699 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.1 м/с
68 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

28 березня, 09:58 • 98452 перегляди
путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

28 березня, 10:37 • 114151 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 160160 перегляди
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

28 березня, 12:13 • 138032 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 151879 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

15:09 • 197448 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 336804 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 356725 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 274491 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 347687 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 37939 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 53023 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 57396 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 151886 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 160161 перегляди
Актуальне
Обсяги будівництва на Київщині за 6 років зросли майже у 2,5 рази

Обсяги будівництва на Київщині за 6 років зросли майже у 2,5 рази

Київ • УНН

 • 8756 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. У 2016 році у Київській області обсяги виконаних будівельних робіт становили 3 млрд 959,6 млн грн, що у 2,4 рази більше, ніж у 2010 році. Про це повідомляє Головне управління статистики Київської області, передає УНН.

У порівнянні із 2015 роком, обсяги будівництва на Київщині минулого року зросли на 44,9%.

За підсумками 2016 року, серед районів Київської області лідером за обсягом виконаних будівельних робіт визнано Києво-Святошинський район, а серед міст регіону – Бровари.

Нагадаємо, нині у Броварах європейська компанія зводить один з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia.
Загальна площа забудови сягатиме 80 га та передбачатиме 100 житлових будинків ( 10 тисяч квартир).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.69
Bitcoin
$83,869.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,111.84
Ethereum
$1,879.46