Объем строительства жилья в Киевской области в 2016 году увеличился почти на 30%

В прошлом году объем строительства жилья в Киевской области вырос на 7,4%. Всего за год на строительство жилья было потрачено более 780 млн грн.

Среди районов Киевской области лидером по объему выполненных строительных работ признан Киево-Святошинский район, а среди городов региона - Бровары.

Согласно данным статистики, в 2016 году в Броварах настроили на общую сумму 431 млн 706 тыс. грн, что на 31,1% больше, чем в 2015 году.

Напомним, сейчас в Броварах европейская компания возводит один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia.

Общая площадь застройки достигнет 80 га и будет предусматривать 100 жилых домов (10 000 квартир).