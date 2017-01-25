Объем строительства жилья в Киевской области в 2016 году увеличился почти на 30%
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Главное управление статистики в Киевской области обнародовало результаты работы строительной сферы за 2016 года, сообщает УНН.
В прошлом году объем строительства жилья в Киевской области вырос на 7,4%. Всего за год на строительство жилья было потрачено более 780 млн грн.
Среди районов Киевской области лидером по объему выполненных строительных работ признан Киево-Святошинский район, а среди городов региона - Бровары.
Согласно данным статистики, в 2016 году в Броварах настроили на общую сумму 431 млн 706 тыс. грн, что на 31,1% больше, чем в 2015 году.
Напомним, сейчас в Броварах европейская компания возводит один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia.
Общая площадь застройки достигнет 80 га и будет предусматривать 100 жилых домов (10 000 квартир).