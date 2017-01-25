Обсяг будівництва житла на Київщині у 2016 році збільшився майже на 30%
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Головне управління статистики у Київській області оприлюднило результати роботи будівельної сфери за 2016 рік, повідомляє УНН.
У минулому році обсяг будівництва житла на Київщині зріс на 7,4%. Загалом за рік на будівництво житла було витрачено понад 780 млн грн.
Серед районів Київської області лідером за обсягом виконаних будівельних робіт визнано Києво-Святошинський район, а серед міст регіона – Бровари.
Згідно з даними статистики, у 2016 році у Броварах набудували на загальну суму 431 млн 706 тис. грн, що на 31,1% більше, ніж у 2015 році.
Нагадаємо, нині у Броварах європейська компанія зводить один з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia.
Загальна площа забудови сягатиме 80 га та передбачатиме 100 житлових будинків ( 10 тисяч квартир).