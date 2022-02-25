Обстрел железнодорожной станции Купянск: ранены два проводника
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Сегодня, 25 февраля, в результате обстрела железнодорожной станции Купянск ранено двух проводников, передает УНН со ссылкой на сообщение Укрзализныци.
Детали
Как сообщили в УЗ, одного железнодорожника ранено в живот, другого - в ногу. Сейчас коллеги находятся в больнице города, состояние стабильное.
"Благодарны коллегам за преданную работу и следим за их состоянием", - добавили в УЗ.
Напомним
24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.