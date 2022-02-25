Обстрел железнодорожной станции Купянск: ранены два проводника

Детали

Как сообщили в УЗ, одного железнодорожника ранено в живот, другого - в ногу. Сейчас коллеги находятся в больнице города, состояние стабильное.

"Благодарны коллегам за преданную работу и следим за их состоянием", - добавили в УЗ.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.