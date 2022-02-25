Обстріл залізничної станції Куп'янськ: поранено двох провідників
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Сьогодні, 25 лютого, внаслідок обстрілу залізничної станції Куп'янськ поранено двох провідників, передає УНН із посиланням на повідомлення Укрзалізниці.
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Як повідомили в УЗ, одного залізничника поранено в живіт, іншого - в ногу. Наразі колеги знаходяться у лікарні міста, стан стабільний.
"Вдячні колегам за віддану роботу і слідкуємо за їхнім станом", - додали в УЗ.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.