Более 20 взрывов: утром оккупанты накрыли минометным огнем Сумскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Утром российские оккупанты из минометов обстреляли Шалыгинскую и Юнаковскую общины Сумской области - зафиксировано 24 взрыва, предварительно пострадавших нет. Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий, пишет УНН.
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"Около 08:30 враг открыл минометный огонь по Шалыгинской общине. 14 взрывов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Между 5 и 6 утра россияне обстреляли Юнаковскую общину из минометов, 10 взрывов. Предварительно пострадавших нет", – заявил он.
Детали
Также глава региона отметил, что вчера вечером, с 20:00 до 21:00, под вражеский обстрел попала Середино-Будская община, было 3 прихода. Никто не пострадал, разрушений нет.
Напомним
25 июня около полудня российские оккупационные войска запустили 6 ракет по Краснопольской общине – разрушена и повреждена гражданская инфраструктура.