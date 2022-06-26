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Понад 20 вибухів: вранці окупанти накрили мінометним вогнем Сумщину

Понад 20 вибухів: вранці окупанти накрили мінометним вогнем Сумщину

Київ • УНН

 • 93041 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Вранці російські окупанти з мінометів обстріляли Шалигінську та Юнаківську громади Сумської області – зафіксовано 24 вибухи, попередньо постраждалих немає. Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький, пише УНН.

Цитата

"Близько 08:30 ранку ворог відкрив мінометний вогонь по Шалигінській громаді. 14 вибухів. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Між 5 та 6 ранку росіяни обстріляли Юнаківську громаду з мінометів, 10 вибухів. Попередньо постраждалих немає", - заявив він.

Додамо

Також очільник регіону зазначив, що вчора ввечері, з 20:00 до 21:00, під ворожий обстріл потрапила Середино-Будська громада, було 3 приходи. Ніхто не постраждав, руйнувань немає.

Нагадаємо 

25 червня майже опівдні російські окупаційні війська запустили 6 ракет по Краснопільській громаді – зруйнована і пошкоджена цивільна інфраструктура.

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