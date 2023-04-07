Обстрел россиянами Херсона: количество раненых увеличилось до восьми человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В результате дневного обстрела россиянами Херсона ранения получили восемь человек, среди которых двое – работники скорой медицинской помощи. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает УНН.
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“Восемь раненых по состоянию на сейчас. Из них два человека – работники скорой медицинской помощи, которые ехали на вызов к пострадавшим после обстрела. Предварительно - российские солдаты прицельно сбросили мины с дронов на машину скорой помощи. Еще одно военное преступление и еще одно доказательство того, что россия, начав эту войну, хочет уничтожить именно Украинский народ”, – написал Соболевский в своем Телеграмм.
Дополнение
Оккупанты днем нанесли удар по карете скорой помощи на Херсонщине.
По информации Минздрава, карета скорой помощи ехала на вызов в Бериславский район Херсонской области. В пути она попала под обстрел. Два фельдшера "скорой" живы, однако получили серьезные травмы. Один из них находится сейчас в тяжелом состоянии.