Обстріл росіянами Херсона: кількість поранених збільшилася до восьми осіб

Цитата

“Вісім поранених станом на зараз. З них дві особи – працівники швидкої медичної допомоги, які їхали на виклик до постраждалих після обстрілу. Попередньо - російські солдати прицільно скинули міни з дронів на машину швидкої допомоги. Ще один військовий злочин та ще один доказ того, що росія, розпочавши цю війну, хоче знищити саме Український народ”, – написав Соболевський у своєму Телеграм.

Доповнення

Окупанти вдень завдали удару по кареті швидкої допомоги на Херсонщині.

За інформацією МОЗ, карета швидкої допомоги їхала на виклик в Бериславський район Херсонської області. В дорозі вона потрапила під обстріл. Два фельдшери "швидкої" живі, однак зазнали серйозних травм. Один з них знаходиться зараз у важкому стані.