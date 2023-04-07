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Обстріл росіянами Херсона: кількість поранених збільшилася до восьми осіб

Обстріл росіянами Херсона: кількість поранених збільшилася до восьми осіб

Київ • УНН

 • 840205 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Внаслідок денного обстрілу росіянами Херсона поранення отримали вісім осіб, серед яких двоє – працівники швидкої медичної допомоги. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає УНН.

Цитата

“Вісім поранених станом на зараз. З них дві особи – працівники швидкої медичної допомоги, які їхали на виклик до постраждалих після обстрілу. Попередньо - російські солдати прицільно скинули міни з дронів на машину швидкої допомоги. Ще один військовий злочин та ще один доказ того, що росія, розпочавши цю війну, хоче знищити саме Український народ”, – написав Соболевський у своєму Телеграм.

Доповнення

Окупанти вдень завдали удару по кареті швидкої допомоги на Херсонщині.

За інформацією МОЗ, карета швидкої допомоги їхала на виклик в Бериславський район Херсонської області. В дорозі вона потрапила під обстріл. Два фельдшери "швидкої" живі, однак зазнали серйозних травм. Один з них знаходиться зараз у важкому стані.

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