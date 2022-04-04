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Обстрел оккупантами инфраструктуры в Тернополе: начато расследование

Киев • УНН

 • 137526 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. По факту обстрела российскими оккупантами объекта критической инфраструктуры в Тернополе начато расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Обстрел оккупантами инфраструктуры в Тернополе: начато расследование

Детали

По данным следствия, 3 апреля 2022 года примерно в 22:15 вооруженные силы рф, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, осуществили ракетный обстрел одного из объектов критической инфраструктуры в Тернополе. Как отметили, никаких военных объектов на этой территории нет.

Прокуроры Тернопольской областной прокуратуры открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Сейчас на месте происшествия проводят необходимые следственные действия, работают специалисты ГСЧС и работники правоохранительных органов. Жертв и пострадавших нет.

Напомним 

Глава Тернопольской ОВА сообщил, что в результате вражеской бомбардировки объект критической инфраструктуры сейчас в непригодном для использования состоянии.

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