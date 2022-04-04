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Обстріл окупантами інфраструктури у Тернополі: розпочато розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. За фактом обстрілу росыйськими окупантами об’єкту критичної інфраструктури у Тернополі розпочато розслідування. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Обстріл окупантами інфраструктури у Тернополі: розпочато розслідування

Деталі

За даними слідства, 3 квітня 2022 року приблизно о 22:15 збройні сили рф, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили ракетний обстріл одного з об’єктів критичної інфраструктури у Тернополі. Як зазначили, жодних військових об’єктів на цій території немає.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі на місці події проводять необхідні слідчі дії, працюють фахівці ДСНС й працівники правоохоронних органів. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо

Голова Тернопільської ОВА повідомив, що внаслідок ворожого бомбардування об'єкт критичної інфраструктури зараз у непридатному для використання стані.

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