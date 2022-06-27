Ракетный удар по Одесской области: среди раненых трехлетние близнецы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В результате ночного ракетного удара по Одесской области ранения получили восемь мирных жителей, среди них трехлетние близнецы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.
Детали
Как отметили, ночью 27 июня 2022 года вооруженные силы рф, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по жилому кварталу одного из приграничных сел Одесского района.
"По предварительным данным, восемь мирных жителей получили множественные ранения, из которых двое детей - 3-х летние близнецы. Информация по другим пострадавшим уточняется. Любые военные объекты рядом отсутствуют. По предварительным данным, обстрел совершен крылатой ракетой Х-22" , – говорится в сообщении.
Также в результате вражеской атаки повреждено примерно 65 частных домов, из которых 4 – полностью уничтожены огнем.
Дополнение
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.
Оперативное командование "Юг" опубликовало фото последствий ракетных обстрелов.