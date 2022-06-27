Окупанти вдарили по Одещині ракетою Х-22: показали фото наслідків

Деталі

"Внаслідок влучання крилатої ракети Х-22, випущеної з ворожого літака Ту-22 з напрямку тимчасово окупованого Криму, у житловому кварталі одного з сіл Одеського району сталося загорання трьох приватних будинків та присадибних будівель на загальній площі 500 кв. м", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, пожежу оперативно ліквідовано.

Зараз на місці події працюють вибухотехніки та поліція. Попередня правова кваліфікація події - ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо

За уточненими даними, легкі осколкові поранення внаслідок вибуху дістало восьмеро осіб, серед них одна дитина. Після надання медичної допомоги на місці, госпіталізація пораненим не знадобилася.