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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Оккупанты ударили по Одесской области ракетой Х-22: показали фото последствий

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Российские оккупанты ночью выпустили по Одесской области ракету Х-22. Оперативное командование "Юг" опубликовало фото последствий, информирует УНН.

Детали

"В результате попадания крылатой ракеты Х-22, выпущенной с вражеского самолета Ту-22 по направлению временно оккупированного Крыма, в жилом квартале одного из сел Одесского района произошло возгорание трех частных домов и приусадебных зданий на общей площади 500 кв. м", – говорится в сообщении.

Как отметили, пожар оперативно ликвидирован.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и полиция. Предварительная правовая квалификация события – ч. 1 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Напомним

По уточненным данным, легкие осколочные ранения в результате взрыва получили восемь человек, среди них один ребенок. После оказания медицинской помощи на месте госпитализация раненым не понадобилась. 

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