Оккупанты ударили по Одесской области ракетой Х-22: показали фото последствий
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Российские оккупанты ночью выпустили по Одесской области ракету Х-22. Оперативное командование "Юг" опубликовало фото последствий, информирует УНН.
Детали
"В результате попадания крылатой ракеты Х-22, выпущенной с вражеского самолета Ту-22 по направлению временно оккупированного Крыма, в жилом квартале одного из сел Одесского района произошло возгорание трех частных домов и приусадебных зданий на общей площади 500 кв. м", – говорится в сообщении.
Как отметили, пожар оперативно ликвидирован.
Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и полиция. Предварительная правовая квалификация события – ч. 1 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.
Напомним
По уточненным данным, легкие осколочные ранения в результате взрыва получили восемь человек, среди них один ребенок. После оказания медицинской помощи на месте госпитализация раненым не понадобилась.