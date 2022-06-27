Ракетний удар по Одещині: кількість постраждалих зросла до восьми
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Одеській області зросла до восьми осіб. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі українського телемарафону, пише УНН.
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"Вночі у нас відбувся ракетний обстріл. (...) Є постраждалі люди, осколкові поранення від розбитої шибки скла отримали 8 людей, серед них є й одна дитина", – розповів Братчук.
Доповнення
Російські окупанти завдали по Одеській області ракетний удар із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М. Раніше повідомляли про шістьох постраждалих осіб, серед яких одна дитина.