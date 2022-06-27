Ракетный удар по Одесской области: количество пострадавших выросло до восьми
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Количество пострадавших в результате ракетного удара по Одесской области возросло до восьми человек. Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в эфире украинского телемарафона, пишет УНН.
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"Ночью у нас произошел ракетный обстрел. (...) Есть пострадавшие люди, осколочные ранения от разбитого стекла получили 8 человек, среди них есть и один ребенок", – рассказал Братчук.
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Российские оккупанты нанесли по Одесской области ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М. Ранее сообщали о шести пострадавших, среди которых один ребенок.