Ракетний удар по Одещині: серед поранених трирічні близнюки

Деталі

Як зазначили, вночі 27 червня 2022 року збройні сили рф, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, завдали ракетного удару по житловому кварталу одного із прикордонних сіл Одеського району.

"За попередніми даними, восьмеро мирних мешканців отримали множинні поранення, з яких двоє дітей – 3-х річні близнюки. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється. Будь-які військові об’єкти поруч відсутні. За попередніми даними, обстріл здійснено крилатою ракетою Х-22", - ідеться в повідомленні.

Також внаслідок ворожої атаки пошкоджено приблизно 65 приватних будинків, з яких 4 – повністю знищено вогнем.

Доповнення

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.

Оперативне командування "Південь" опублікувало фото наслідків ракетного обстрілу.