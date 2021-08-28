Обстрел боевиками Авдеевки: полиция расследует теракт
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Полиция открыла уголовное производство из-за обстрелов боевиками территории Авдеевки сегодня утром, в результате которых ранено украинского военнослужащего. Об этом журналисту УНН сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области.
Цитата
"Открыто уголовное производство по ч.2 статьи 258 УК Украины (террористический акт- ред.)", - сообщили в полиции.
Добавим
Как сообщил УНН руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации (ВГА), террористы обстреляли промышленную базу, где находятся украинские военнослужащие. База находится возле пятиэтажных жилых домов.
По данным Укрзализныци, из-за обстрела боевиков на Донбассе работников станции Авдеевка и пассажиров было эвакуировано в укрытие.
Также сообщалось, что во время обстрела, который начался в 6:15, один украинский военный получил ранения.