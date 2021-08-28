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Обстріл бойовиками Авдіївки: поліція розслідує теракт

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження через обстріли бойовиками території Авдіївки сьогодні зранку, внаслідок яких поранено українського військовослужбовця. Про це журналісту УНН повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області.

Цитата

“Відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 258 КК України (терористичний акт- ред.)”, - повідомили у поліції.

Додамо

Як повідомив УНН керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації (ВЦА), терористи обстріляли промислову базу, де знаходяться українські військовослужбовці. База знаходиться біля п’ятиповерхових житлових будинків.

За даними Укрзалізниці, через обстріл бойовиків на Донбасі працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття.

Також повідомлялося, що під час обстрілу, який почався о 6:15, один український військовий отримав поранення.

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