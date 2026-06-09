Обстрелы энергообъектов и непогода частично оставили без света восемь областей - Минэнерго

Обстрелы энергетических объектов и непогода оставили без света потребителей в восьми областях Украины. Аварийные бригады работают круглосуточно, однако вводить графики отключений сегодня не планируют, а людей лишь просят экономно пользоваться электричеством в вечерние часы. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Также сообщается, что из-за непогоды без электроснабжения остаются более 40 населенных пунктов в Киевской и Сумской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Применение ограничений электроснабжения на сегодня не прогнозируется. В случае любых изменений в энергосистеме актуальную информацию будут обнародовать на официальных ресурсах операторов системы распределения.

Для снижения нагрузки на энергосистему активное потребление электричества рекомендуется перенести на дневные часы - с 10:00 до 16:00. В вечерний пиковый период, с 18:00 до 22:00, потребителей призывают по возможности экономно использовать электроэнергию.

Напомним

8 июня в Корюковском районе на Черниговщине, из-за вражеского удара поврежден энергообъект. Более 7 тысяч абонентов остались без света, продолжаются восстановительные работы.