Обстрел Киевского района Харькова: есть 4 пострадавших и пожар на месте попадания
Киев • УНН
В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание в результате вражеского удара. На месте работают правоохранители и спасатели, обстоятельства происшествия выясняются.
Враг ударил по Киевскому району Харькова, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
Попадание в Киевском районе города. На данный момент четверо пострадавших
В Харькове из-за данного обстрела поврежден объект гражданской инфраструктуры. Спасатели достали женщину из-под завалов, она жива, ее уже осматривают медики. Поисковые работы не прекращаются.
Также на месте происшествия возник пожар, а рядом поврежден многоквартирный дом. Из-за опасности из здания эвакуированы все жители.
Службы чрезвычайных ситуаций активно работают на месте, чтобы предотвратить дальнейшие поражения и ликвидировать последствия обстрела.
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