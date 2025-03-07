Обстріл Київського району Харкова: є 4 постраждалих і пожежа на місці влучання
Київ • УНН
У Київському районі Харкова зафіксовано влучання внаслідок ворожого удару. На місці працюють правоохоронці та рятувальники, обставини події з'ясовуються.
Ворог вдарив по Київському районі Харкова, внаслідок чого є постраждалі. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
Влучання у Київському районі місті. На дану хвилину четверо постраждалих
В Харкові через даний обстріл пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. Рятувальники дістали жінку з-під завалів, вона жива, її вже оглядають медики. Пошукові роботи не припиняються.
Також на місці події виникла пожежа, а поряд уражено багатоквартирний будинок. Через небезпеку з будівлі евакуйовано усіх мешканців.
Служби надзвичайних ситуацій активно працюють на місці, щоб запобігти подальшим ураженням і ліквідувати наслідки обстрілу.
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