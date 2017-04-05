Обыски в "Укрнафте" проходят в рамках дела об убытках в почти 140 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Следователи Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски в служебных помещениях ПАО "Укрнафта" в рамках уголовного производства в отношении должностных лиц предприятия, которые в 2013-2015 годах нанесли ущерб ПАО "Укрнафта" на почти 140 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган, передает УНН.
"Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО" Укрнафта" на протяжении 2013-2015 годов, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины", - написала Л.Сарган.
По ее данным, в ходе досудебного расследования установлено, что продажи добытого сырья осуществлялись преимущественно предприятиям, входивших в группу "Приват", а потому руководители ПАО "Укрнафта", действуя в интересах этих предприятий - покупателей нефти, умышленно предоставляли в Аукционный комитет сведения о плотности добываемой нефти, которые не соответствовали реальным физико-химическим характеристикам, в частности, емкости баррелей в 1 тонне нефти (коэффициент барелизации).
"В конечном счете это привело к занижению объема каждого лота добытого сырья, выставленного на продажу, и потянуло уменьшение его стоимости, предварительно, причинив ущерб ОАО" Укрнафта "почти 140 млн грн", - уточнила Л.Сарган.
Она добавила, что сейчас следователи ГПУ с целью отыскания документов, имеющих значение вещественных доказательств в уголовном производстве, при поддержке СБ Украины, проводятся обыски в служебных помещениях ПАО "Укрнафта".
Напомним, в "Укрнафту" пришли с обысками.