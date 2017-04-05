Обшуки в "Укрнафті" проходять в рамках справи про збитки у майже 140 млн грн

“Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ “Укрнафта” упродовж 2013-2015 років, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України“, - написала Л.Сарган.

За її даними, під час досудового розслідування встановлено, що продажі видобутої сировини здійснювались, переважно, підприємствам, що входили до групи “Приват”, а тому керівники ПАТ “Укрнафта”, діючи на користь цих підприємств - покупців нафти, умисно надавали до Аукціонного комітету відомості про густину видобутої нафти, які не відповідали її реальним фізико-хімічним характеристикам, зокрема, щодо місткості барелів в 1 тонні нафти (коефіцієнт барелізації).

“У кінцевому рахунку це призвело до заниження об’єму кожного лоту видобутої сировини, виставленого на продаж, і потягло зменшення його вартості, попередньо, завдавши шкоди ПАТ “Укрнафта” на майже 140 млн. грн“, - уточнила Л.Сарган.

Вона додала, що наразі слідчі ГПУ з метою відшукання документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, за підтримки СБ України, проводяться обшуки у службових приміщеннях ПАТ “Укрнафта”.

Нагадаємо, до "Укрнафти" прийшли з обшуками.