Обыски в Сумском горсовете: в полиции рассказали детали

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«Сегодня утром проводится ряд процессуальных мероприятий, в том числе и в помещениях должностных лиц Сумского городского совета. Они проводятся в рамках уголовного производства, расследуемого по факту завладения бюджетными средствами при проведении государственных закупок», - сказала Наталья Калиновская.

Детали

По словам Калиновской, обыски проводятся не только в Сумском городском совете, но и в коммунальных предприятиях, которые подозреваются в присвоении, выделенных госбюджетом на приобретение определенного рода имущества.

Также обыски проходят у субъектов хозяйствования, которые могут быть причастны к этой схеме и по месту жительства фигурантов.

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