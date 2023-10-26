Обшуки у Сумській міськраді: в поліції розповіли деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Сумах правоохоронці проводять обшуки в міській раді через незаконне заволодіння бюджетними коштами під час проведення держзакупівель. Про це кореспондентці УНН повідомила речниця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська.
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«Сьогодні зранку проводиться низка процесуальних заходів, зокрема і у приміщеннях службових осіб Сумської міської ради. Вони проводяться в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом заволодіння бюджетними коштами під проведення державних закупівель»,- сказала Наталія Калиновська.
Деталі
За словами Калиновської, обшуки проводяться не лише у Сумській міській раді, а й у комунальних підприємствах, які підозрюються у привласненні, виділених держбюджетом на придбання певного роду майна.
Також обшуки відбуваються у суб’єктів господарювання, які можуть бути причетні до цієї схеми та за місцем проживання фігурантів.
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