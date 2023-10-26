У ДБР повідомили про перевірку законності перебування в.о. мера Чернігова за кордоном: підтвердили обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Правоохоронці перевіряють законність перебування виконувача обов'язків мера Чернігова Олександра Ломако за кордоном, у мерії Чернігова та у помешканні в.о. мера були обшуки, повідомила у четвер в ефірі телемарафону радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян, пише УНН.
Цитата
"Які були офіційні підстави у ДБР, а обшуки проводяться спільно із СБУ також, для того, щоб "завітати" з обшуками до Чернігівської міської ради та до помешкання в.о. мера... Отже, перевіряється законність перебування його за кордоном. Відрядження було оформлене, за тими даними, якими я володію, 7 травня цього року, і було воно оформлене до Німеччини. І наразі правоохоронні органи з'ясовують обставини, яким чином виконувач обов'язків міського голови міг опинитися у Франції, у Бельгії, Нідерландах та в Польщі. Є інформація про те, що канікули його орієнтовно тривали з 7 по 21 травня", - сказала Сапьян.
Вона додала, що "обшуки проводяться на підставі ухвали суду від 6 жовтня". "Тому я б не взаємопов'язувала деякі пости у соцмережах безпосередньо з тими подіями, що відбуваються на сьогодні", - зазначила Сапьян.
Нагадаємо
26 жовтня вранці в.о. мера Чернігова повідомив про нові обшуки у нього.
Це вже не перші обшуки правоохоронців у Олександра Ломако. 5 вересня СБУ проводила обшуки у його будинку. У СБУ тоді повідомили, що проводять слідчі заходи у межах раніше відкритого кримінального провадження, що стосується зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України. У тому числі в Ломака.