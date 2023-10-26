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В ГБР сообщили о проверке законности пребывания и.о. мэра Чернигова за границей: подтвердили обыски

Киев • УНН

 • 94904 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Правоохранители проверяют законность пребывания исполняющего обязанности мэра Чернигова Александра Ломако за границей, в мэрии Чернигова и в доме и.о. мэра были обыски, сообщила в четверг в эфире телемарафона советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, пишет УНН.

В ГБР сообщили о проверке законности пребывания и.о. мэра Чернигова за границей: подтвердили обыски

Цитата

"Какие были официальные основания у ГБР, а обыски проводятся совместно с СБУ также, для того, чтобы "посетить" с обысками Черниговский городской совет и квартиру и.о. мэра... Итак, проверяется законность пребывания его за границей. Командировка была оформлена, по тем данным, которыми я владею, 7 мая этого года, и была она оформлена в Германию. И сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства, каким образом исполняющий обязанности городского головы мог оказаться во Франции, в Бельгии, Нидерландах и в Польше. Есть информация о том, что каникулы его ориентировочно длились с 7 по 21 мая", - сказала Сапьян.

Она добавила, что "обыски проводятся на основании определения суда от 6 октября". "Поэтому я бы не взаимосвязывала некоторые посты в соцсетях непосредственно с теми событиями, которые происходят на сегодня", - отметила Сапьян.

Напомним

26 октября утром и.о. мэра Чернигова сообщил о новых обысках у него.

Это уже не первые обыски правоохранителей у Александра Ломако. 5 сентября СБУ проводила обыски в его доме. В СБУ тогда сообщили, что проводят следственные мероприятия в рамках ранее открытого уголовного производства, касающегося злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины. В том числе у Ломако.

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