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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Образовательный омбудсмен предлагает оставлять школьников на второй год в том же классе

Образовательный омбудсмен предлагает оставлять школьников на второй год в том же классе

Киев  •  УНН

 • 1442 просмотра

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Надежда Лещик предложила разрешить школам оставлять учеников на второй год обучения без согласия родителей. Предложение касается случаев низкой успеваемости и длительных пропусков занятий.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик предлагает предоставить школам право оставлять учеников на второй год из-за неуспеваемости или пропусков уроков. Об этом Лущик написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"На прошлой неделе состоялась встреча с Оксеном Лисовым, министром образования и науки Украины. Во время встречи подняла ключевые вопросы, с которыми к нам обращаются участники образовательного процесса и образовательные управленцы, и предоставила свои предложения по их решению", - сообщила Лещик.

Во время встречи Лещик предложила предоставить право учебным заведениям оставлять учеников всех классов на второй год обучения в том же классе при одном из условий: наличии начального уровня учебных достижений ребенка, длительного пропуска уроков, отсутствия в течение одного учебного семестра по решению педагогического совета, без согласия родителей.

Также, по ее словам, была обсуждена своевременность выделения субвенции для поддержки детей с особыми образовательными потребностями в 2025 году; возможность выделения ежемесячной доплаты за особые условия труда для педагогов учреждений дошкольного и внешкольного образования; выделение средств субвенции на укрытие учебных заведений не только для прифронтовых и приграничных территорий, но и для всех областей, а также для общин, где доступ к дошкольному образованию ограничен из-за отсутствия таких укрытий; выделение субвенции по питанию учащихся учреждений общего среднего образования; предотвращение конфликта интересов в сфере образования и предоставление разъяснений по этому вопросу.

"По многим вопросам достигли общего видения относительно их решения. Отдельный вопрос, в котором договорились тесно сотрудничать, - есть работа над восстановлением академической свободы и уменьшением перегрузки педагогических работников учебных заведений. Первым шагом в этом направлении является уменьшение количества мероприятий для педагогических работников и соискателей образования и принуждения к участию в этих мероприятиях для составления так называемых рейтингов учебных заведений в общинах, областях и в Украине в целом", - отметила Лещик.

Напомним

С 2027 года украинские школьники получат доступ к современной системе профильного обучения в старших классах. Реформа должна изменить устаревшие подходы, повысить ее качество и предоставить учащимся больше возможностей.

Павел Башинский

Павел Башинский

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