Фото: Служба внешней разведки Украины

российские власти начали штрафовать предприятия оборонно-промышленного комплекса за невыполнение планов по формированию добровольных отрядов для защиты заводов от атак беспилотников. Под санкции уже попали заводы "Лепсе", "Сельмаш" и "Маяк". Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

По информации СВР, в конце 2025 года власти Кировской области обязали стратегические предприятия создать собственные подразделения противовоздушной обороны из числа гражданских работников после того, как даже тыловые регионы россии начали подвергаться атакам беспилотников.

Как отмечают в разведке, желающих добровольно дежурить для защиты заводов практически не нашлось.

На заводе "Лепсе" в суде заявили, что агитация среди работников не дала результата. Штраф предприятию в итоге отменили только после того, как необходимое количество "резервистов" удалось набрать принудительно.

На "Сельмаше" руководство пыталось обжаловать решение, заявляя, что местные власти не имеют законных полномочий устанавливать такие квоты, а принуждение работников вступать в добровольческие отряды противоречит законодательству. Суд лишь уменьшил сумму штрафа после того, как предприятие выполнило требования.

В то же время на заводе "Маяк" заявили, что такие штрафы создают дополнительные финансовые риски и могут негативно повлиять на выполнение государственного оборонного заказа.

Кроме того, как сообщает СВР, федеральная налоговая служба рф разрешила предприятиям включать расходы на антидроновые ружья и системы радиоэлектронной борьбы в расходы, уменьшающие налог на прибыль. Если стоимость такого оборудования превышает 100 тысяч рублей, его разрешается оформлять как основное средство с последующей амортизацией.

В Службе внешней разведки отмечают, что таким образом российские власти одновременно штрафуют предприятия за нехватку работников для охраны и фактически вынуждают бизнес за свой счет обеспечивать защиту от последствий войны.

Никакие лазеры, окопы вокруг цехов или штрафы не способны остановить то, что уже запущено. Единственный способ спасти заводы, прибыли и человеческие жизни - немедленно прекратить войну против Украины и вывести войска. Обложить всю россию системами РЭБ все равно не получится - подчеркнули в СВР.

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