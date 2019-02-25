Защитник Кравец дебютировал в испанской Примере

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 14219 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 38269 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 119374 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122321 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124218 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122414 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154430 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117322 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141271 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145180 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Защитник Кравец дебютировал в испанской Примере

Защитник Кравец дебютировал в испанской Примере

Киев  •  УНН

 • 7716 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Украинский защитник Василий Кравец провел дебютную встречу в ФК "Леганес" в рамках высшего испанского чемпионата - Примеры, сообщает УНН.

В 25-м туре лиги "Леганес" дома принимал "Валенсию". В середине стартового тайма за фол Кравца арбитр назначил штрафной удар по воротам "Леганес", который закончился взятием ворот в исполнении Джеффри Кондогбии. Сам украинец за нарушение получил желтую карточку.

Примечательно, что на 65 минуте Кравца изменили, и уже после этого "Леганес" отыгрался - 161.

Заметим, что другой украинец Андрей Лунин весь матч провел на скамейке запасных.

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Добавим также, клуб украинцев набрал 30 очков и занимает 12 строчку турнирной таблицы, "Валенсия" 9-я (33).

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Украинские Национальные Новости

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