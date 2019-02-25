Оборонець Кравець дебютував в іспанській Прімері

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Український захисник Василь Кравець провів дебютну зустрічі в ФК "Леганес" в рамках найвищого іспанського чемпіонату – Прімери, повідомляє УНН.

У 25-му турі ліги "Леганес" вдома приймав "Валенсію". В середині стартового тайму за фол Кравця арбітр призначив штрафний удар по воротах "Леганесу", який закінчився взяттям воріт у виконанні Джеффрі Кондогбії. Сам українець за порушення отримав жовту картку.

Примітно, що на 65 хвилині Кравця змінили, і вже після цього "Леганес" відігрався – 161.

Зауважимо, що інший українець Андрій Лунін весь матч провів на лаві запасних.

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Додамо також, клуб українців набрав 30 очок і займає 12 рядок турнірної таблиці, "Валенсія" 9-та (33).

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