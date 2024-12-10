Обновленный курс «Защита Украины»: как ученики Киевщины овладевают новыми навыками

Руслан Кравченко рассказал о работе 69 ячеек на Киевщине ученикам, изучающим «Защиту Украины» по новому формату, сообщает КГГА, пишет УНН.

детали

в Украине ученики 10-11 классов лицеев, учреждений профтехобразования, профессиональных колледжей начали изучать курс "защита Украины" по обновленному формату.

Как действовать во время чрезвычайных ситуаций, эвакуации или обстрелов, оказать домедицинскую помощь, управлять дронами, обращаться с оружием и понимать, что такое информационная война. Это то, чем овладевают ученики на таких занятиях. Все уроки интерактивные с максимально практическим подходом - отметил начальник КОВА.

Сейчас Киевщина является одним из лидеров обновления предмета: здесь создали 69 ячеек - 15 из которых сформировали в учреждениях профессионального образования, другие - на базе лицеев.

Большинство центров уже укомплектованы электронными тирами, симуляторами для обучения управления дронами.

Продолжается закупка макетов взрывоопасных предметов, тренажеров для сердечно-легочной реанимации, тренировочных манекенов.

Напомним

81 тренер прошел обучение и бУдэ обучать учителей предмету "Защита Украины" в 10-11 классах.