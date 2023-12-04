Обнаружили раненого голубя: в Черновцах открыли производство из-за жесткого обращения с птицей

В Черновцах обнаружили раненого голубя - правоохранители начали уголовное производство по факту жестокого обращения с птицей, передает УНН.

...сотрудники Черновицкого районного управления полиции устанавливают все обстоятельства жестокого обращения с голубем на одной из улиц областного центра. Досудебное расследование продолжается - говорится в сообщении.

Детали

Вчера, 3 декабря, с заявлением в полицию обратилась жительница областного центра и рассказала, что 2 декабря на одной из улиц города обнаружена раненая птица.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленного выехала следственно-оперативная группа Черновицкого районного управления полиции. Правоохранители обследовали территорию, а также опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия.

Сведения по данному факту следователи полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейские проводят необходимые мероприятия, направленные на установление лиц причастных к противоправным действиям.