Обнаружена угроза ракетного удара с юга - ПС
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистических ракет с южного направления. В некоторых областях объявлена воздушная тревога, население просят направляться в укрытия.
Существует угроза применения баллистического вооружения с юга. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили об угрозе использования баллистических ракет с южного направления.
В связи с этим в ряде областей объявлена воздушная тревога, жителей призывают немедленно пройти в укрытия.
Воздушные Силы обнаружили движение вражеских дронов над Украиной21.02.25, 02:49 • 8513 просмотров